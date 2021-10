Ökonomen favorisieren US-Forscher für Wirtschaftsnobelpreis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Favoriten für den diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis sind nach Einschätzung deutscher Ökonomen erneut vor allem Forscher aus den USA, darunter auch der frühere US-Notenbank-Chef Ben Bernanke. Die Schwedische Reichsbank gibt die Entscheidung am Montag (11.10.) in Stockholm bekannt. Amerikaner dominieren die Geschichte der erstmals 1969 verliehenen Auszeichnung, die vergangenes Jahr an Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson ging.

Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, würde die drei US-Wissenschaftler Ben Bernanke, Mark Gertler und Michael Woodford für eine "exzellente" Wahl halten. "Sie haben die moderne Theorie und Empirie der Geldpolitik von Zentralbanken entscheidend geprägt", erläuterte Fratzscher. Bernanke habe zudem als Chef der US-Notenbank einen "ganz erheblichen Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung der globalen Finanzkrise 2008/09 geleistet und war damit auch Vorbild für viele andere Zentralbankerinnen und -banker in der Welt."