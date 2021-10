Tui macht Urlaub von den Schulden Nachrichtenquelle: PLATOW Verlag | 08.10.2021, 07:20 | | 50 0 | 0 08.10.2021, 07:20 | Tui kündigte am Mittwoch (06.10.) die Ausgabe neuer Aktien an. Mit dieser Kapitalerhöhung (KE) soll ein Bruttoerlös von 1,1 Mrd. Euro erzielt werden. An der KE, mit der über eine halbe Milliarde neue Aktien zu einem Preis von 2,15 Euro ausgegeben werden sollen, nimmt u. a. der größte Aktionär Unifirm teil. Das Geld soll verwendet werden, um die Schuldenlast des Konzerns und somit die Zinsbelastung zu reduzieren. Der KfW-Kredit, den Tui erhalten hatte, soll damit vollständig zurückgezahlt werden können. Die Aktie (4,07 Euro; DE000TUAG000) stieg daraufhin im Hoch um 8%. Tui will 2022 wieder profitabel werden. Die Schätzung für den 2022er-Gewinn liegt bei 0,17 Euro pro Aktie, woraus sich ein KGV von 24 errechnet. Für 2023 soll es dann bei knapp 13 liegen. Damit ist Tui aktuell gar nicht mal so ein Schnäppchen, wie es der Chart vermuten lassen würde. Charttechnisch drängt sich auf dem aktuellen Niveau auch keine kurzfristigere Spekulation auf. Die Verbesserung der Bilanz ist selbstverständlich positiv, obgleich sie nicht aus eigener operativer Stärke heraus erfolgt. Wir warten bei Tui weiter ab.

Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.









0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer