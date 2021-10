Chr. Hansen Faces Unpredictable Growth in Coming Quarters, Handelsbanken Says, Cutting Price Target Autor: PLX AI | 08.10.2021, 07:25 | | 14 0 | 0 08.10.2021, 07:25 | (PLX AI) – Chr. Hansen faces volatile and unpredictable growth in the coming quarters, analysts at Handelsbanken said.Price target cut to DKK 560 from DKK 625, with recommendation unchanged at holdChr. Hansen will regain investors trust when it … (PLX AI) – Chr. Hansen faces volatile and unpredictable growth in the coming quarters, analysts at Handelsbanken said.Price target cut to DKK 560 from DKK 625, with recommendation unchanged at holdChr. Hansen will regain investors trust when it … (PLX AI) – Chr. Hansen faces volatile and unpredictable growth in the coming quarters, analysts at Handelsbanken said.

Price target cut to DKK 560 from DKK 625, with recommendation unchanged at hold

Chr. Hansen will regain investors trust when it proves that it can successfully execute its 2025 strategy and achieve profitability growth, Handelsbanken said

Q4 earnings due next week should find Chr. Hansen reaching the lower end of its own guidance for organic growth: Handelsbanken



