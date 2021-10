Varta: So geht es nach der Kursexplosion heute weiter Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.10.2021, 07:38 | | 0 08.10.2021, 07:38 | Foto: www.anlegerverlag.de Varta hat gestern mit der Ankündigung, in das Geschäft der E-Mobilität einzutreten, für einen wahren Paukenschlag an den Börsen gesorgt. Experten und Anleger schienen davon so überrascht, dass der Aktienkurs regelrecht explodiert ist. Bis zum Handelsende sprang der Kurs mehr als neun Euro nach oben. Unter dem Strich bedeutete das einen Anstieg von 8,36 Prozent. Dabei macht dieser Schritt für Varta durchaus Sinn… Schließlich hat das Unternehmen im Bereich Lithium-Ionen-Zellen eine unglaubliche Expertise und ist bei Mini-Zellen, wie sie Hörgeräten und Kopfhörern eingesetzt werden, absoluter Marktführer. Dieses Knowhow soll nun genutzt werden, um größere Akkus für E-Autos zu bauen. Und das schneller als gedacht. Denn noch in diesem Jahr will Varta mit der Produktion der ersten V4Drive-Zellen beginnen. Fazit: Verhilft der Einstieg in die E-Mobilität Varta zurück zu alter Stärke? Ist das jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt für Anleger oder lieber noch warten? Wo liegen die Chancen und wo die Risiken? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer