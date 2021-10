Ungefähr seit dem gleichen Zeitpunkt seitdem der Euro zum US-Dollar abwärts tendiert, hat auch der Goldpreis merklich nachgelassen, in der Spitze auf 1.668 US-Dollar bis Mitte August. Auf der Oberseite wird der Rohstoff ganz klar um 1.821 Punkten gedeckelt, auf der Unterseite blieben im Gegensatz zu EUR/USD größere Ausschläge bislang aus. Mit jedem weiteren Rückschritt kommen jedoch zahlreiche Hürden dazu, wie aktuell das Niveau um 1.765 US-Dollar. Auf Sicht der nächsten Tage könnte dies weitere Abschläge mit sich bringen und die steile Rallye der letzten Jahre weiter auskonsolidieren.

Von Boden weit entfernt

Noch immer will sich nicht so recht ein klarer Boden bei dem Gold-Future einstellen, es herrscht derzeit ein Abwärtstrend und könnte nach den Verlusten zwischen Herbst 2020 und im Frühjahr dieses Jahres eine zweite große Korrekturwelle auf 1.627 und darunter 1.565 US-Dollar hervorbringen. Unterstützend würde dem Geschehen ein stärkerer Dollar zugutekommen. Ein Anstieg über 1.821 US-Dollar würde dagegen äußerst bullische Kursmuster aufdecken, ein Wochenschlusskurs darüber könnte nämlich einen Rückläufer zurück an die 2011’er Hochs bei 1.920 US-Dollar etablieren.