The LYCRA Company meldet Erfolge in jüngsten Fällen von Patentanfechtung und Markenverletzung

The LYCRA Company, ein weltweit führender Entwickler innovativer Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Hygienebranche, meldete heute Erfolge in seinen laufenden globalen Bemühungen um den Schutz seines geistigen Eigentums (IP), einschließlich Patente und Marken, gegen Verletzungen weltweit.

The LYCRA Company erhob kürzlich mehrere Patentverletzungsklagen gegen Drittunternehmen in China in Zusammenhang mit ihren Dual-Core- und Multi-Core-Patenten für Denim. Diese Drittunternehmen verkauften Fasern und Waren, die nach Ansicht der LYCRA Company diverse Patente der Marke LYCRA verletzen.

Die Chinesische Nationalbehörde für geistiges Eigentum (CNIPA) erließ unlängst eine formelle Entscheidung zugunsten der Patente der LYCRA Company in zwei Ungültigkeitsanfechtungen. Daraufhin wurde die LYCRA Company von der Jiangsu-Behörde informiert, dass ihr Patent in beiden Fällen aufrechterhalten worden sei.

„Wir freuen uns über das Ergebnis dieser beiden Fälle und dass unsere Patente von den chinesischen Behörden anerkannt und aufrechterhalten wurden“, erklärte Bridget Sciamanna, Rechtsvertreterin der LYCRA Company. „Der Schutz unserer Patente und Marken ist eine wichtige strategische Priorität für uns zur Bewahrung des Werts unserer globalen Marken.“

Unterstützung von Kunden im Falle von Patentanfechtungen

The LYCRA Company ist stolz darauf, ihren Kunden und Lizenznehmern unerreichten Support bei Patentanfechtungen bezüglich ihrer Produkte zu bieten. In jüngster Zeit wandten sich zwei Lizenznehmer in Europa an die LYCRA Company mit der Bitte um technische und rechtliche Unterstützung in ihren eigenen Patentstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Dual-Core-Patenten des Unternehmens. Mit Hilfe der geleisteten Unterstützung konnten die Prozesse für die Lizenznehmer und gegen die anfechtende Partei entschieden werden. Das zuständige Gericht entschied, dass die Lizenznehmer die Patente der jeweiligen anderen Partei nicht verletzten.