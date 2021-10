Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Lanxess bei einem Kursziel von 66 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Der Chemiekonzern habe sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am …