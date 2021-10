Disclaimer

LYNX Facebook: Da ist der Wurm drin – was, wenn dieser Boden bricht? Die Aktie des Social-Media-Unternehmens wurde in den letzten Wochen durch mehrere Faktoren belastet. Zum einen befand sich die gesamte Technologiebranche in einer weitreichenden Korrektur. Zum anderen gab es hausgemachte Probleme, die das Vertrauen der Anleger in die Facebook-Aktie doch deutlich schwinden ließen.