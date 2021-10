BERENBERG stuft Zur Rose Group auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Zur Rose Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zur Rose Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 400 Franken belassen. "Keine Rose ohne Dornen", titelte der Analyst Gerhard Orgonas in seiner am Freitag vorliegenden Studie. Nach der starken Kursentwicklung sei das Potenzial des E-Rezepts in Deutschland eingepreist. Die Verzögerung der Einführung berge derweil Risiken für die kurzfristige Gewinnentwicklung und den Kassenbestand der Schweizer. Orgonas bevorzugt die günstiger bewerteten Papiere der Shop Apotheke./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 16:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.