+++ Neuemission +++ Photon Energy N.V. begibt 50 Mio. Euro-Anleihe – Zinskupon von 6,50% p.a.

Hinweis: Der neue Green Bond soll durch eine Second Party Opinion der Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug | rating verifiziert werden. Die Ungternehmensgruppe wurde von imug in Sachen Nachhaltigkeit bereits mit der Note „sehr gut“ bewertet.

Zeichnungsphase vom 02. bis 16. November 2021

Die öffentliche Zeichnungsperiode der neuen „grünen“ Photon Energy-Anleihe 2021/27 findet in Deutschland, Österreich und Luxemburg vom 2. bis zum 16. November 2021 statt – vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), welches am 12. Oktober erwartet wird. Während dieser Zeit wird die Anleihe auch einer begrenzten Anzahl von qualifizierten Investoren in weiteren europäischen Ländern angeboten.

Zudem wird den Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/22 (Gesamtvolumen in Höhe von 43 Mio. Euro; Kupon von 7,75% p.a.; ISIN: DE000A19MFH4) zwischen dem 18. Oktober und dem 12. November 2021 ein Umtausch in die neue Anleihe angeboten. Die genauen Umtauschmodalitäten stehen noch nicht fest.

INFO: Die neue Photon Energy-Anleihe soll im Anschluss der Zeichnungsphase im Freiverkehr Börse Frankfurt im Handelssegment Quotation Board notieren. Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG wurde als Sole Global Coordinator mit der Durchführung der Privatplatzierung der Anleihe beauftragt.

Photon Energy

Die Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 110 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Hauptmärkte sind Australien und Ungarn sowie in kleinerem Umfang Polen und Rumänien. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam.

