Steinhoff: Der erste Schritt ist gemacht! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.10.2021, 08:48 | | 17 0 08.10.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der von einem milliardenschweren Bilanzskandal Steinhoff-Konzern kommt langsam aber sicher wieder zur Ruhe. So konnte sich das Unternehmen in den vergangenen Monaten mit beinahe allen Gläubigern einigen und einen Vergleich aushandeln. Dieser Vergleich wurde vor Kurzem vom zuständigen Amsterdamer Bezirksgericht bestätigt und ist jetzt auch rechtskräftig! Damit kommt es nun auf Südafrika an… So müssen die Gerichte auch am zweiten Stammsitz des Unternehmens dem Vergleich zustimmen. Steinhoff versucht, dieses Verfahren zu beschleunigen, hängt aber noch ein wenig in der Warteschleife. Denn bevor das oberste Gericht Südafrikas den Vergleich absegnet, möchten die Richter ein weiteres Verfahren einzelner Gläubiger gegen Steinhoff abwarten. Laut Experten hat Steinhoff jedoch gute Karten, diesen Streit für sich zu entscheiden. Fazit: Auch wenn die endgültige Entscheidung über den Fortbestand von Steinhoff noch offen ist, sieht es ganz gut aus. Auch der Aktienkurs kommt wieder ins Laufen. Angesichts dieser extrem spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktie für Sie ausführlich analysiert. Wo liegen die Chancen und welche Risiken müssen Anleger einkalkulieren? Die Ergebnisse unserer Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

