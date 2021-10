Alibaba, Tencent & Co. explodieren. Das steckt dahinter! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.10.2021, 08:48 | | 17 0 08.10.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Nach den Schwierigkeiten um die Immobilienkonzerne in China war es gestern eine wahre Wohltat, die Kursverläufe von Alibaba, Tencent & Co. zu beobachten. Denn die China-Giganten schossen regelrecht nach oben. An der Wall Street verbuchte Alibaba schlussendlich ein Plus von mehr als acht Prozent und bei Tencent waren es immerhin 3,5 Prozent. Doch woher kommt der Optimismus auf einmal? Hintergrund war die Bekanntgabe, dass Warren Buffett-Kompagnon Charlie Munger im dritten Quartal seine Alibaba-Position deutlich aufgestockt hat. Auf einen solchen Vertrauensbeweis haben die Märkte regelrecht gewartet. Denn wenn auch die quasi unfehlbaren Investment-Legenden investieren, scheint immer noch gigantisches Potenzial in Alibaba und Tencent zu stecken. Fazit: Die Stimmung bei den China-Aktien hat sich schlagartig verbessert. Sollten Anleger diese Gelegenheit nutzen, um einzusteigen? Oder ist das Risiko noch zu groß? Wir haben stellvertretend Alibaba einmal genau unter die Lupe und die Chancen und Risiken herausgearbeitet. Die Ergebnisse können Sie hier abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer