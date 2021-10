Cruz Battery Metals entdeckt bei Probenahmen auf dem Lithiumprojekt Solar in Nevada Lithiumwerte von bis zu 1.610 ppm

8. Oktober 2021 - Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in mehreren (5) separaten Proben Werte von mehr als 1.058 Teile Lithium pro Million („ppm Li“), einschließlich eines Höchstwertes von 1.610 ppm Li, ermitteln konnte. Alle Proben wurden aus dem neu erworbenen Lithiumprojekt Solar des Unternehmens in Nevada entnommen, das eine Grundfläche von rund 5.500 Acres hat. Cruz plant, auf diesem Projekt in Kürze Bohrungen zu absolvieren, und zwar unter Verwendung der Informationen aus den jüngsten Probenahmen; dabei sollen die hochgradigen Zielgebiete erprobt werden. Nevada ist die erste Adresse für Lithiumproduktion in Nordamerika und Cruz freut sich sehr, dass das Unternehmen in diesem erstklassigen Gebiet in direkter Nachbarschaft zum Projekt TLC im Besitz von American Lithium Corp. (LI-TSX.v) eine beträchtliche Präsenz hat (siehe Karte unten). Laut eines Berichts von Stantec vom 15. April 2020 enthalten die Lithiumclaims Tonopah (TLC-Projekt) derzeit 5,37 Millionen Tonnen Lithiumäquivalentcarbonat (LCÄ) in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen sowie weitere 1,76 Millionen Tonnen LCÄ in der Kategorie vermutet. Die Lithiumpreise erreichten vor Kurzem ein 3-Jahres-Hoch und das Interesse seitens der Anleger an Lithiumaktien ist nach wie vor groß. Das Management von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jim Nelson, President von Cruz, erklärt: „Wir freuen uns sehr bekannt geben zu können, dass wir auf dem neu erworbenen Lithiumprojekt Solar, das direkt an das Projekt TLC von American Lithium Corp. angrenzt, in fünf separaten Proben auf Werte von über 1.059 ppm Li gestoßen sind, einschließlich eines Höchstwertes von 1.610 ppm Li. Am 5. Oktober 2021 hat American Lithium Corp. bekannt gegeben, dass es vom BLM die Genehmigung für ein 15 Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm auf dessen Grundbesitz erhalten hat, den es vor Kurzem in Richtung des Lithiumprojekts Solar von Cruz innerhalb dieses spannenden Lithiumgebiets erweitert hat (am 8. September 2021 angekündigt). Wir stehen kurz vor Beginn eines Zyklus mit einem bedeutenden Nachrichtenflow und das Management ist nach wie vor zuversichtlich, dass 2021 ein transformatives Jahr für das Unternehmen sein wird, da Cruz über mehrere strategisch günstig gelegene und ethisch vertretbare Kobalt- und Lithiumprojekte in Nordamerika verfügt. Wir arbeiten fleißig an der Steigerung des Shareholder-Value und sind optimistisch, was das Wachstumspotenzial des Unternehmens für den Rest des Jahres 2021 und darüber hinaus angeht.“