Die Nachfrage nach Grafikkarten und Chips im Allgemeinen treffen auf gesteigerte Nachfrage und Hersteller wie Nvidia produzieren am Kapazitätsmaximum. Die Lieferengpässe führen zu steigenden Preisen. Diese Situation sollte noch länger anhalten. Nvidia-Chef Jensen Huang rechnet damit, dass Grafikkarten auch im kommenden Jahr größtenteils schlecht verfügbar bleiben. Die Grafikkarten und Technik für Rechenzentren des US-Konzerns kommen vor allem in Gaming-Computern und beim Kryptomining zum Einsatz. Im Quartal bis Ende Juli steigerte Nvidia seinen Umsatz im Jahresvergleich um 68 Prozent auf den Rekordwert von 6,5 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn kletterte sogar um 282 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar. Im laufenden Quartal rechnet Nvidia mit einem weiteren Anstieg der Erlöse auf rund 6,8 Milliarden US-Dollar.

.

Zum Chart

.

Die Marktteilnehmer sind wieder in Kauflaune und treiben auch den Kurs von NVIDIA nach oben. Im übergeordneten Bild beginnt ab April 2021 ein neuer Aufwärtstrend, in dem sich der Kurs von 140 US-Dollar auf 230,43 US-Dollar in der Spitze nach oben entwickelt hat. Es war klar, dass solche Kurszuwächse nicht ad infinitum fortgeschrieben werden können, doch die Zuwächse in der Funktion als Innovationstreiber in mehreren Zukunftsmärkten rechtfertigt das hohe KGV. Das Wachstum des Gewinns pro Aktie im Hintergrund kann sich sehen lassen und führt dazu, dass sich das erwartete KGV für das Geschäftsjahr 2022/23 auf 44 verringert. Nachdem danach auch Wachstum in dieser Größenordnung erwartet wird, sind die Aktionäre bereit, dieses Multiple zu zahlen und mittelfristig für weitere Kurssteigerungen zu sorgen. Die Korrektur im September 2021 scheint abgeschlossen und der Kursverlauf dreht wieder in Richtung All Time High bei 230,43 Euro.