Berlin (ots) - Die am gestrigen 6. Oktober begonnene Schlichtung derTarifverhandlung für die rund 900.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe unter demSchlichter Prof. Dr. Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts, istergebnislos nach mehr als 27 Stunden Verhandlung auf den 13. Oktober vertagtworden."Wir erleben eine der schwierigsten Tarifverhandlungen seit Jahren. Wir habenintensive Verhandlungen geführt, in denen alle Punkte konstruktiv beleuchtetwurden. Diesen guten Gesprächsfaden sollten wir am 13. Oktober wiederaufgreifen," so Uwe Nostitz, Verhandlungsführer der Arbeitgeber undVizepräsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe