Evergold schließt Snoball-Bohrprogramm in BC ab, Bohrergebnisse von stark mineralisierten Abschnitten auf Golden Lion erwartet

Toronto, Kanada - 8. Oktober 2021 - Evergold Corp. ( WKN: A2PTHZ , TSX-V: EVER ) („Evergold” oder das „Unternehmen”) ( www.evergoldcorp.ca ) freut sich, neue Abschnitte der C-Zone, Pyramid Peak, vom diesjährigen Bohrprogramm auf der Snoball-Liegenschaft, die sich im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (BC) befindet, bekanntzugeben. Aufgrund des frühen Wintereinbruchs umfasste das Bohrprogramm insgesamt 400 Meter in vier flachen Bohrlöchern (SB21-14 bis 17), weniger als die ursprünglich angestrebten 2.000 Meter. Die neuen Abschnitte umfassen Quarzadern mit assoziiertem Pyrrhotit, Pyrit, Arsenopyrit und Chalkopyrit. ALS Global, der Analysedienstleister des Unternehmens, plant derzeit Mitte Dezember für die Lieferung der Bohrergebnisse von Snoball.

Golden Lion Projekt – Bohrergebnisse in naher Zukunft erwartet

Wie am 3. August dieses Jahres angekündigt, wurden in diesem Sommer stark mineralisierte Abschnitte auf der Golden Lion Liegenschaft des Unternehmens gebohrt, wo im Juli Bohrungen auf der GL1-Hauptzone durchgeführt wurden, um eine potenzielle Verstärkung des epithermalen Systems unterhalb der oberflächennahen Bohrungen zu testen, die 2020 vom Unternehmen und 1984 von Newmont of Canada Ltd. durchgeführt wurden. Diese Bohrungen ergaben die stärksten visuellen Abschnitte, die das Unternehmen auf dieser Liegenschaft je gesehen hat, einschließlich Bohrabschnitte mit einer intensiven hydrothermalen Zersetzung infolge Verwitterung mit sulfid- und edelmetallreichen Quarz-Karbonat-Erzgängen, Adern, Trümmerzonen und Brekzien sowie Intervalle von halbmassiven und massiven Sulfiden.

ALS Global rechnet nun mit der Lieferung aller Bohrergebnisse von Golden Lion bis Ende der ersten Novemberwoche.

„Obwohl wir in diesem Jahr vor Ort mit erheblichem Arbeitskräftemangel und Wetterherausforderungen konfrontiert waren,” kommentierte Kevin Keough, Präsident und CEO, „sind wir von dem, was wir in ausgewählten Bohrkernen gesehen haben, begeistert. Wir warten weiterhin geduldig auf den Erhalt der Bohrergebnisse, die sowohl für Snoball als auch für Golden Lion wegweisend sind.“

Leser werden darauf hingewiesen, dass visuelle Einschätzungen mit Vorsicht zu genießen sind und keine Laboranalysen ersetzen.

Qualitätssicherung und qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Andrew J. Mitchell, P.Geo., Vice President, Exploration für Evergold Corp. und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.