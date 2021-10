Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Adler Group Vonovia steigt ein – das ändert alles! Riesenüberraschung im Drama um die Adler Group (WKN: A14U78): Um 22:55 Uhr am Donnerstagabend verkündete Vonovia seinen potenziellen Einstieg bei der strauchelnden Immobiliengruppe via Call-Option. Die Adler Group ist ein verzweigter Immobilienkonzern und in der Vermietung von Wohnungen in Deutschland aktiv. Der Gesellschaft Adler Real Estate gehören 52.000 Mieteinheiten in Deutschland. Call Option auf 13,3% […]