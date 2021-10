Sono Motors präsentiert ARI Motors Elektroleichtfahrzeug-Prototyp mit Solar-Integration auf Intersolar Messe

München (ots) -



- Der erste Elektroleichtfahrzeug-Prototyp von ARI Motors mit Solar-Integration

feiert Premiere auf der Intersolar Messe vom 6. bis 8. Oktober in München

- Die Solar-Integration auf der Ladebox des Prototyps liefert bis zu 450 Watt

Spitzenleistung und ermöglicht so eine Verlängerung der Reichweite von

durchschnittlich 20 km pro Tag

- Eine weitere Premiere: Sono Motors unterzeichnet erste Absichtserklärung mit

einem kommerziellen Bootshersteller, Wallaby Boats



Sono Motors, der Münchner Anbieter von Solarmobilität, hat gemeinsam mit ARI

Motors auf der Intersolar, Europas größter Solarmesse, seinen neuesten

Solarprototyp vorgestellt. Das Unternehmen installiert Photovoltaik-Technologie

auf dem sogenannten "ARI 458 Kofferaufbau, L", einem Elektroleichtfahrzeug, das

für die Beförderung auf der letzten Meile sowie in Städten, Parks,

Industriegebieten oder Flughäfen konzipiert wurde. Fünf Photovoltaik-Module

(PV-Module) aus ultradünnem, chemisch gehärtetem Frontglas liefern bei

Spitzenleistung bis zu 450 Watt Energie für die Versorgung des

Elektro-Kleintransporters. Die Solar-Integration wird dem Fahrzeug bei normalen

Wetterbedingungen in München eine zusätzliche Reichweite von durchschnittlich 20

km pro Tag verschaffen, bei optimalen Wetterbedingungen in den Sommermonaten

sogar bis zu 48 km.







fahrzeugintegrierte Photovoltaik Lösungen. Unser Ziel ist es, jedes Fahrzeug zu

einem Solarfahrzeug zu machen. Die Intersolar Messe ist die perfekte Plattform,

um unsere eigenen Technologien und Dienstleistungen zu präsentieren. Wir freuen

uns sehr, dass wir bestehende Partnerschaften und Prototypen, wie den ARI

Elektro-Kleintransporter, vorstellen können", sagt Mathieu Baudrit, Group Lead

Sono Solar bei Sono Motors. "Das ist besonders spannend für uns, da dieser

Prototyp eines der ersten Nutzfahrzeuge mit unserer Solar-Integration im Segment

der Elektroleichtfahrzeuge auf der Straße ist", fügt Baudrit hinzu.



Sono Motors bietet sowohl fahrzeugintegrierte Photovoltaik (ViPV) als auch

fahrzeugangewandte Photovoltaik (VaPV) Lösungen für verschiedene Verkehrsmittel

an. Bei ViPV handelt es sich um ein Verfahren, bei dem die Solarenergieerzeugung

in die Karosserie eines Fahrzeugs integriert wird. Die PV-Module werden in Teile

des Fahrzeugs integriert, z. B. in die Seitenwände, Karosserieteile und Fenster.



Bei der Kooperation mit ARI Motors wird bei der Konstruktion des ersten

Prototyps die PV-Technologie auf ein bereits existierendes Fahrzeug angewendet.

Somit kommt das VaPV-Verfahren zum Einsatz und die Solarenergieerzeugung wird

auf bestehende Elemente des Fahrzeugs aufgebracht. Die fünf PV-Module mit 54 Seite 2 ► Seite 1 von 2



