FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortageskurssprung in Hoffnung auf ein lukratives Übernahmeangebot sondieren die Anleger der Aareal Bank am Freitag nun erst einmal die Lage. So ist für den Analysten Jochen Schmitt vom Bankhaus Metzler eine Offerte von Finanzinvestoren für den Immobilienfinanzierer alles andere als sicher. Die Aktien der Aareal Bank notierten kurz nach dem Handelsstart rund ein halbes Prozent tiefer bei 29 Euro, nachdem sie am Donnerstag im Xetra-Hauptgeschäft in der Spitze über ein Viertel auf 29,90 Euro hochgeschnellt waren.

Die Aareal Bank führt Gespräche über eine mögliche Mehrheitsbeteiligung einer Gruppe von Finanzinvestoren. Diese stellten laut der Bank ein öffentliches Erwerbsangebot zu einem indikativen Preis von 29,00 per Aktie in den Raum, was einer Prämie von circa 35 Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs während der letzten drei Monate entspreche.