FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Papiere der Aareal Bank anlässlich der Übernahmegespräche auf den indikativen Kaufpreis von 29 Euro erhöht. Die Einstufung senkte der Analyst Timo Dums in einer am Freitag vorliegenden Studie aber nach der Kursrally von "Kaufen" auf "Halten". Chancen und Risiken halten sich seiner Einschätzung nach die Waage. "Den Einblick in die Bücher werten wir zwar als Indiz für fortgeschrittene Gespräche, ein Scheitern der Übernahme können wir gegenwärtig aber ebenso wenig wie eine Nachbesserung des Angebots ausschließen."/ag/mis

