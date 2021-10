UBS stuft SOFTWARE AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Software AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Durch die jüngste Kursschwäche im Sektor sei die anstehende Berichtssaison mit weniger Risiken verbunden, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Um die Investoren zufrieden zu stellen müsste der Software-Anbieter in seinem Geschäftsbereich Digital Business bei den Buchungen ein Plus im mittleren bis hohen Zehnprozent-Bereich ausweisen. Die Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze stehe ebenso im Fokus./tav/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 19:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 19:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.