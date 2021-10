Thyssenkrupp: Heute Kasse machen?

Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Thyssenkrupp schon lange nicht mehr erlebt. Schließlich hüpft die Aktie satte rund zwei Prozent nach oben. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Diese Grenze ist bei 7,90 EUR zu finden. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen Nachlass. Wer von der Aktie ohnehin überzeugt ist, für den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die Mühlen.

