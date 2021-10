Die kanadischen Anleger bejubeln die neuesten Nachrichten von Silver Hammer mit einem Kursplus von mehr als 30%.

Silver Hammer Mining (CSE HAMR / WKN A3C4PX) – ehemals Lakewood Exploration – hat sich vor Kurzem Zugriff auf das äußerst vielversprechende Silberprojekt Eliza im historischen Bergbaudistrikt Hamilton im „Silver State“ Nevada gesichert. Jetzt hat das Unternehmen weitere 52 Claims abgesteckt und damit den Landbesitz mehr als verdoppelt!

Eliza liegt an der südlichen Seite der so genannten Eberhardt-Verwerfung gegenüber der ehemals produzierenden Treasure Hill-Mine. Beide Assets liegen im Bergbaudistrikt Hamilton, dem Distrikt Nevadas mit den höchsten Silbergehalten, der in der Vergangenheit (1860 – 1872) 40 Mio. Unzen des Edelmetalls liefert, wobei die Gehalte des abgebauten Erzes bis zu 18.700 Gramm Silber pro Tonne betrugen. In den 1960er Jahren wurden zudem Oberflächenproben entnommen, die bis zu 25.000 g/t Silber aufwiesen!