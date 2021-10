DGAP-News Nabati Foods pflanzliche Flüssigeier jetzt in 'Whole Foods Stores' in B.C und Ontario erhältlich Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 08.10.2021, 10:18 | | 37 0 | 0 08.10.2021, 10:18 | DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung

Nabati Foods pflanzliche Flüssigeier jetzt in 'Whole Foods Stores' in B.C und Ontario erhältlich



08.10.2021 / 10:18

Nabati Foods pflanzliche Flüssigeier jetzt in "Whole Foods Stores" in B.C und Ontario erhältlich

Die Nabati Foods Global Inc. (ISIN: CA62955C1086 ; WKN: A3C4PW), ein pflanzliches Lebensmitteltechnologieunternehmen, das vollwertige, natürliche, pflanzliche Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet, gibt bekannt, dass sein pflanzliches flüssiges Eiprodukt Nabati Plant Eggz(TM), jetzt an allen "Whole Foods-Standorten" in ganz British Columbia erhältlich ist. "Wir freuen uns, Nabati Plant Eggz(TM) über die mehreren Whole Foods-Standorte der Provinz zu unseren Kunden in B.C. und Ontario zu bringen. Whole Foods ist ein ausgezeichneter Einzelhandelspartner, der sich an unseren Werten orientiert und diese Werte demonstriert, indem er mehr Menschen natürliche, saubere und gesunde Lebensmittel zur Welt bringt", sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati Foods. Nabati Plant Eggz(TM) wird aus Lupinen- und Erbsenprotein hergestellt. Das Produkt wird im gekühlten Bereich in flüssiger Form in 355ml Flaschen verkauft. Jede Portion ist vergleichbar mit Hühnereiern, mit nur 100 Kalorien, sechs Gramm Protein und zwei Gramm Ballaststoffen ohne Cholesterin. Alle Produkte von Nabati Foods sind koscher, vegan, eifrei, milchfrei, glutenfrei und werden ohne GVO oder raffinierten Zucker hergestellt. "Wir sind stolz darauf, das erste kanadische Unternehmen zu sein, das ein flüssiges Eiprodukt auf pflanzlicher Basis auf die Markt hat, insbesondere eines, das frei von Soja, Gluten und anderen Allergenen ist. Wir glauben, dass wir eine bedeutende Marktlücke für unsere Kunden in Kanada und darüber hinaus schließen", sagte Yehya. "Kochen mit Nabati Plant Eggz(TM) ermöglicht es, das Erlebnis des Kochens mit Hühnereiern nachzubilden, aber mit rein pflanzlichen Zutaten, die für die meisten diätetischen Einschränkungen geeignet sind. Wir schaffen Lebensmittel, die Menschen zusammenbringen können, indem wir Mahlzeiten kreieren, die jeder teilen kann." Seite 2 ► Seite 1 von 7





