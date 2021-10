Weber Inc. eröffnet offiziell sein neues europäisches Produktions- und Vertriebszentrum

Weber Inc. („Weber“ oder „das Unternehmen“) (NYSE:WEBR), der weltweit führende Anbieter innovativer Outdoor-Kochgeräte, -Technologien und -Produkte, gab heute die offizielle Eröffnung seines Produktions- und Vertriebszentrums in Europa bekannt. Das neue, BREEAM-zertifizierte Werk von Weber in Zabrze, Polen, versetzt das Unternehmen in die Lage, die schnell wachsende Produktnachfrage in der Region zu bedienen. Weber wird die feierliche Eröffnung dieser Anlage mit einer Zeremonie vor Ort am morgigen 8. Oktober 2021 um 14:00 Uhr CET vornehmen.

„Unser neues Produktions- und Vertriebszentrum ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Expansion und das europäische Wachstum von Weber“, sagte Chris Scherzinger, Chief Executive Officer von Weber. „Ein Schlüsselelement unserer Wachstumspläne ist unsere „Make-Where-We-Sell“-Strategie. Dieser Ansatz ist darauf ausgerichtet, qualitativ hochwertige Weber-Grillprodukte näher an unseren Einzelhandelskunden und Verbrauchern herzustellen und unsere Liefer- und Servicegeschwindigkeit zu verbessern. Wir gewinnen dadurch auch erhebliche betriebliche Effizienz und ein neues Maß an Flexibilität, um auf die Dynamik und die Bedürfnisse des lokalen Marktes zu reagieren.“