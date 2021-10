Das große Finale des S.Pellegrino Young Chef 2021 steht vor der Tür

MAILAND, 8. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Das Warten hat ein Ende: Vom 28. bis 30. Oktober wird die S.Pellegrino Young Chef Academy all diejenigen in Mailand willkommen heißen, die ihren Glauben an die transformative Kraft des Geschmacks teilen, um das große Finale des Wettbewerbs S.Pellegrino Young Chef Academy 2019-2021 auszutragen . Die Veranstaltung, an der 48 regionale Gewinner und 12 Mentoren teilnehmen, dauert drei Tage und umfasst den Kochwettbewerb sowie verschiedene neue Bildungs- und Netzwerkaktivitäten, die am letzten Tag mit dem neuen S.Pellegrino Young Chef Academy Brain Food Forum und der anschließenden Preisverleihung ihren Höhepunkt finden.

Stefano Bolognese, Direktor der internationalen Geschäftseinheit von Sanpellegrino: „Wir freuen uns, die internationale Gastronomie-Gemeinschaft in Mailand begrüßen zu dürfen. Vor einem Jahr haben wir die S.Pellegrino Young Chef Academy ins Leben gerufen, eine inspirierende Gemeinschaft, in der talentierte Jungköche mit den einflussreichsten Mitgliedern der gastronomischen Welt in Kontakt treten und mit einem Plan für Ausbildung, Mentoring und Erfahrungsmöglichkeiten unterstützt werden. Der Wettbewerb der S.Pellegrino Young Chef Academy ist eine der wichtigsten Aktivitäten des Projekts und das wichtigste Instrument, das wir haben, um unser Engagement zu verstärken: Stimulierung und Förderung einer sinnvollen Kreativität, die in der Lage ist, eine kontinuierliche Entwicklung nicht nur im Gastronomiesektor, sondern auch in der gesamten Gesellschaft voranzutreiben. Das macht das große Finale, das wir gemeinsam erleben werden, zu einem so wichtigen Termin für uns und auch im weltweiten kulinarischen Kalender."