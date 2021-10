BARCLAYS stuft Scout24 auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Julien Roch

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 66,90

Kursziel alt: 66,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 66,90 Euro belassen. Innerhalb der europäischen Medien- und Internetbranche erschienen Value-Aktien im Vergleich zu Wachstumswerten immer noch attraktiver, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Letztere erschienen trotz der jüngsten Kurskorrektur immer noch recht teuer und dürften sich weiter unterdurchschnittlich entwickeln, sollten die Zinsen in den USA sich wie erwartet entwickeln. Vor diesem Hintergrund seien Informa, Publicis, Schibsted und Stillfront seine Favoriten im Sektor - die letzten beiden als Value-Aktien unter den Wachstumswerten. Zudem stufte er Ascential und den Werbevermarkter Ströer hoch./mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 02:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2021 / 02:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.