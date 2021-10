Visa Installments expandiert nach Australien und bietet eine neue Möglichkeit, sofort zu kaufen und später zu bezahlen

Visa (NYSE: V), der weltweit führende Anbieter für digitale Zahlungen, gab heute die Ausweitung von Visa Installments in Australien in Zusammenarbeit mit ANZ, einem der größten Finanzinstitute des Landes, und dem Zahlungsdienstleister Quest bekannt. Die Visa Lösung ermöglicht australischen Käufern den Zugang zur beliebten „Buy Now, Pay Later“-Finanzierung (BNPL) über ihre bestehenden ANZ-Kreditkarten – und zwar während der Kaufabwicklung und ohne zusätzliche Schritte.

Bereits seit 2017 tragen die Fintech-Programme von Visa zum weltweiten Wachstum von Ratenfinanzierungen bei. Mit der Visa Installments Solution bringt Visa nun die von den Australiern so geschätzte Flexibilität der BNPL-Finanzierung zu den bereits in den Geldbörsen und Handys der berechtigten Kunden befindlichen Karten - für den Einsatz beim Bezahlen in Geschäften und online.