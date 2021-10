UBS stuft VALEO auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Valeo von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Das dritte Quartal war schlecht, und jeder weiß es", schrieb Analyst Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Autobranche. Der Tiefpunkt in der von Halbleiterknappheit geprägten Produktion sei aber vermutlich bereits erreicht und es sei angesichts starker Nachfrage Zeit, massiver auf Autowerte zu setzen. Bei Zulieferern im Vergleich zu Reifenherstellern zeige sich ein Bild von Gewinnwarnungen auf der einen und steigenden Prognosen auf der anderen Seite. Valeo dürfte die Marge 2022 deutlich steigern./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 03:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2021 / 03:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.