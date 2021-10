(Neu: Xetra-Kurs, 14-Euro-Option, Analystenbeobachtung, Viceroy-Einordnung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt in Turbulenzen geratenen Aktien der Adler Group haben am Freitag wegen der Aussicht auf einen Einstieg des Branchenriesen Vonovia an ihre Erholung vom Vortag angeknüpft. Die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns schossen zum Auftakt um mehr als 12 Prozent hoch bis auf 13 Euro. Im Verlauf ließ der Schwung etwas nach und sie bewegten sich 7,5 Prozent höher bei 12,42 Euro. Die Anteilsscheine von Vonovia waren derweil mit einem halben Prozent ins Minus abgerutscht.

Vonovia hat sich in einer Vereinbarung mit dem Adler-Großaktionär Aggregate Holdings das Recht gesichert, einen Anteil von 13,3 Prozent an Adler zu erwerben. Wird die Kaufoption gezogen, würde sich der Anteil von Aggregate an Adler halbieren. Vonovia teilte anschließend mit, die Kaufoption zu 14 Euro je Aktie über die nächsten 18 Monate ausüben zu können. Von den Bochumern hieß es als Grund für die Hilfsbereitschaft, die ganze Immobilienbranche habe kein Interesse an einer instabilen Adler Group.