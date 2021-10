Varta mit Kursexplosion. Unternehmen plant etwas ganz Großes!

Varta ist mit seiner Expertise im Bereich Lithium-Ionen-Akkus führend im Bereich Mini-Batterien, wie sie vor allem in Hörgeräten oder Knopfkopfhörer eingesetzt werden. Hier liefert Varta beispielsweise die Akkus für die AirPods von Apple. Dieses Knowhow will das Unternehmen jetzt nutzen, um einen noch viel, viel größeren Markt zu erobern. Denn Varta plant den Einstieg in die Elektromobilität. Nach dieser Ankündigung schießt die Aktie regelrecht nach oben.

So gab der Vorstand auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens bekannt, in Kürze mit der Produktion der V4Drive-Zellen zu starten, um damit E-Autos etc. auszurüsten. Noch in diesem Jahr soll die Produktion starten. Infolge dieser Nachricht springt der Aktienkurs gleich mal eben um mehr als acht Prozent nach oben. Das bedeutete den größten Tagesgewinn seit dem 16. März!

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

