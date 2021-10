BioNTech: Jetzt startet das große Comeback!

BioNTech scheint endlich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden! Gestern gab das Unternehmen bzw. Partner Pfizer bekannt, dass man den Antrag auf Notfallzulassung des Impfstoffs für die Altersgruppe der fünf- bis elfjährigen bei der US-Gesundheitsbehörde FDA gestellt hat. So überzeugend waren die Ergebnisse der laufenden klinischen Studie, in der bei über 2200 Kindern lediglich ⅔ Drittel des Impfstoffs eine starke Immunantwort hervorgerufen haben.

Der Aktienkurs honoriert diese Ankündigung eindrucksvoll. An der Nasdaq schloss BioNTech gestern bei 246,57 US-Dollar und damit mehr als zehn Dollar höher als am Vortag. Das bedeutete ein Plus von 4,4 Prozent. Viel wichtiger: Mit diesem Anstieg hat BioNTech den Test der jüngsten Tiefs von 230 US-Dollar erfolgreich bestanden! Diese Marke wird für den weiteren Kursverlauf daher immer wichtiger.

Fazit: BioNTech arbeitet also fieberhaft an einem Comeback. Sollten mutige Anleger bei BioNTech-Aktien jetzt also zugreifen? Oder ab welcher Marke lohnt sich ein Einstieg? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute angesichts der Dramatik bei BioNTech ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

