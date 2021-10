TERRAGON und AGAPLESION stellen neue Premiummarke für Service-Wohnen vor: "VILVIF - Zuhause voller Möglichkeiten"

Größter christlicher Gesundheitskonzern und führender Entwickler von Servicewohnungen für Senioren wollen neue Marktstandards in der Servicequalität etablieren

Gemeinsame bundesweite Service- und Betreibergesellschaft mit hochwertigem Service für aktive und selbstbestimmte Senioren

Eröffnung des restaurierten historischen Riviera-Saals in Berlin-Grünau

Berlin, 08. Oktober 2021 - Die TERRAGON AG, Marktführer in der Projektentwicklung von Servicewohnungen für Senioren in Deutschland, und die AGAPLESION gAG, der größte christliche Gesundheitskonzern Deutschlands, haben anlässlich der Eröffnung des restaurierten Riviera-Saals gestern in Berlin-Grünau ihre gemeinsame neue Servicemarke "VILVIF" vorgestellt.

Im Zuge des Aufbaus der Partnerschaft wurden gemeinsame Standards für die Standortauswahl, die Außen- und Innenarchitektur sowie den Umfang und die Qualität der Serviceangebote definiert, die nun bundesweit Anwendung finden sollen.

VILVIF wird als Generalmieter und Serviceanbieter die vor der Eröffnung stehenden Projekte VITALRESIDENZ RIVIERA in Berlin und SERVICE-WOHNEN AM SCHLOSSPARK in Ahrensburg betreiben. Mehrere Projekte mit insgesamt mehr als 800 Wohneinheiten werden folgen.

"Wir arbeiten seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in der Errichtung und dem Betrieb von Premium-Service-Wohnanlagen für Senioren mit der AGAPLESION zusammen. Die Servicequalität ist die entscheidende Säule unseres Angebots. Mit der AGAPLESION haben wir einen Partner, für den Sicherheit und Fürsorge für den Bewohner im Mittelpunkt steht. Die AGAPLESION und TERRAGON bringen in der neuen Marke ihre ganze Servicequalität und -kompetenz ein und setzen neue Standards", erklärt Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG.