Mutares-Tochter Terranor Group mit beschleunigtem Value-Creation-Lifecycle - Starkes Jahr 2022 erwartet 08.10.2021 / 12:00

Erste Optimierungswelle erfolgreich abgeschlossen

IT-Infrastruktur und -Architektur in einer modernen Cloud-Lösung vollständig aufgesetzt

Klare Margenverbesserungen und Umsatzwachstum in allen Bereichen trotz COVID-19-Effekt

Zweite Optimierungswelle startet Dezember 2021

München, 8. Oktober 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) blickt auf eine erfolgreiche erste Optimierungswelle bei der am 04.11.2020 erworbenen Terranor Group (ursprünglich: Nordic Road Services AB, Nordic Road Services Oy). Als Anbieter von Straßeninstandhaltung und Straßenmanagement erwirtschaften die Gesellschaften der Terranor Group 2020 mit rund 400 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 140 Mio.

Mit Hilfe des Mutares Consulting Teams in enger Zusammenarbeit mit dem Management und motivierten Mitarbeitern der Terranor Group konnte innerhalb von 100 Tagen nach Erwerb ein umfassendes Transformationsprogramm aufgesetzt und die erste Optimierungswelle erfolgreich abgeschlossen werden. Kernerfolgsbereiche sind im Besonderen ein verbessertes Ausschreibungsmanagement, umfassende Profitabilitätsverbesserungen von laufenden Beauftragungen, die verbesserte Profitabilität von Neuaufträgen und Overhead-Optimierung. Die Erfolge der Terranor AB und Terranor Oy haben es ermöglicht, eine Add-On-Akquisition - die Terranor A/S in Dänemark - bereits sieben Monate nach Start der Plattform erfolgreich abzuschließen.

Seit Oktober 2021 operiert die Terranor Group unabhängig in einer modernen Cloud-basierten IT-Architektur. Mit dieser effizienten Lösung konnte die Gruppe die IT-Kosten spürbar reduzieren und ein deutlich besseres Kostenlevel erreichen. Damit ist die Gruppe nach Auffassung von Mutares auf stabiles und nachhaltiges Wachstum eingestellt und begegnet der global zunehmenden Komplexität mit modernsten Strukturen.