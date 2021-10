Köln (ots) - Erholung nach Corona-Delle: Zur Lebensmittelmesse Anuga

"Die Corona-Pandemie ist noch nicht ausgestanden, aber wir merken schon jetzt,dass sich Branchen wie etwa die Gastronomie, die im vergangenen Jahr besonderszu kämpfen hatten, langsam erholen", sagt Dieter Overath, Vorstandsvorsitzendervon Fairtrade Deutschland e.V. "Die Halbjahreszahlen machen Mut - dieCorona-Delle ist ausgebügelt und die Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmittelnscheint ungebrochen. Allein im vergangenen Halbjahr sind 30 neue Lizenzpartnerhinzugekommen, die Produkte mit dem Fairtrade-Siegel anbieten", so Overath.Aufgrund der Corona-Pandemie und den zum Teil anhaltenden Reisebeschränkungenfindet die Anuga in diesem Jahr erstmals hybrid statt - passend zum diesjährigenMotto der Messe, "Transformation". Ein Motto, dem sich Fairtrade gerneanschließt: "Auch wir wollen den Lebensmittelmarkt transformieren, und zwarlieber heute als morgen. Das Ziel muss globale Handelsgerechtigkeit sein", soOverath.Fairtrade-Umsätze steigen trotz anhaltender PandemieDer Gewinner unter den Fairtrade-Produkten ist im ersten Halbjahr 2021 eindeutigdie Tafelschokolade, die um 35 Prozent zulegt. Für den großen Absatzzuwachs sindvor allem die neuen Eigenmarken des Handels wie "Way-to-Go", "Very Fair" und"ChocoChanger" verantwortlich, mit denen sich Einzelhändler wie Rewe, Lidl undAldi gezielt für eine bessere Einkommenssituation im Kakaoanbau einsetzen. Einähnlich starkes Absatzwachstum mit satten 34% verzeichnet Fairtrade-Tee. BeiKaffee und Säften konnten die Absätze gehalten werden - trotz der historischguten Entwicklung des Vorjahres durch Corona-bedingte Hamsterkäufe.Fairtrade-Zucker legt um 13% zu. Zum einen dank des anhaltendenHome-Baking-Trends, aber auch dank Neueinführungen im Lebensmitteleinzelhandel.Der Großteil der in Deutschland verkauften Fairtrade-Lebensmittel, etwa 60Prozent, sind zusätzlich Bio-zertifiziert.Rheingold stellt Verbraucherstudie zu nachhaltigem Konsum vorWährend sich der Außer-Haus-Markt zunehmend von der Pandemie zu erholen scheint,hinterlässt diese gerade bei Verbraucherinnen und Verbrauchern Spuren - und zwarnachhaltig. Durch die Corona-Krise beschäftigen sich die Menschen verstärkt mitsich selbst. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie des renommiertenRheingold-Instituts in Köln. "Nachhaltigkeit wird heute weniger als globaleHerausforderung betrachtet. Für viele Verbraucher rückt das direkte Umfeld inden Fokus, der Erhalt regionaler Landwirtschaft und Umwelt. Dabei istNachhaltigkeit ohne globale Dimension nicht nachhaltig. Fairtrade hat inmittendieser Diskussion die besten Voraussetzungen, zu einem Pionier einer globalenNachhaltigkeit 2.0 zu werden", so Stephan Grünewald, Geschäftsführer desRheingold-Instituts. Erste Studienergebnisse wird Stephan Grünewald im Rahmeneines Kurzvortrages auf der digitalen Hauptbühne der Anuga vorstellen: Am 11.Oktober um 13:15 bis 13:45 Uhr .Weitere Infos zur Veranstaltung unter: https://www.anuga.de/event/fairtrade_der_globale_pionier_einer_wirklich_nachhaltigen_nachhaltigkeitPressekontakt:Fairtrade Deutschland e.V.Maarweg 165 | 50825 KölnLeitung ÖffentlichkeitsarbeitMarcelo Crescenti +49 221 942040-55PressereferentinEdith Gmeiner +49 221 942040-94mailto:presse@fairtrade-deutschland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52482/5041108OTS: Fairtrade Deutschland (TransFair e.V.)