Bereits Jahre zuvor hatte die Renault-Aktie in einen Abwärtstrend eingeschlagen, das letzte markante Hoch wurde bei 100,62 Euro Anfang 2018 markiert. Seitdem hat der Wert der Aktie auf ein Niveau von 12,80 Euro bis März letzten Jahres nachgelassen. Erst an dieser Stelle traten Käufer wieder in Erscheinung und hievten die Aktie auf ein diesjähriges Hoch bei 41,38 Euro. Seitdem sind wieder fallende Kursnotierungen zu verzeichnen, außerdem noch ein Aufwärtstrendbruch seit letztem Jahr. Das könnte dem Papier noch zum Verhängnis werden.

Fünfwellige Korrektur

Zwar könnte es nach dem vorläufigen Jahrestief bei 27,50 Euro mit der Aktie kurzzeitig aufwärtsgehen, größere Chancen auf eine unmittelbare Rallyefortsetzung werden Renault derzeit allerdings nicht eingeräumt. Tendenziell könnte es ab dem Bereich von 35,00/37,00 Euro in eine zweite große Korrekturwelle auf rund 25,00 Euro abwärtsgehen. Anschließend müsste die Sachlage erneut ausgewertet werden. In bullisches Fahrwasser würde Renault dagegen erst oberhalb von mindestens 37,48 Euro zurückkehren, in diesem Szenario wären dann Zugewinne zurück an die Jahreshochs bei 41,38 Euro möglich.