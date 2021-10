Else Nutrition erhält wichtigen Bescheid hinsichtlich US-Patentzulassung für Verwendung in funktionellen Lebensmitteln

Bescheid ebnet Weg für Erhalt von Patent für Zusammensetzung von zurzeit entwickelten Produkten von Else und Eintritt in 5-Mrd.-$-Markt für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis in USA

Vancouver (British Columbia), 8. Oktober 2021. Else Nutrition Holdings Inc. (BABY.V, BABYF, 0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), das Unternehmen für Baby-, Kleinkinder- und Kinderernährung auf pflanzlicher Basis, gibt bekannt, dass es soeben einen US-Zulassungsbescheid für die Zusammensetzung seiner eigenen Formulierung zur Verwendung in funktionellen Lebensmitteln erhalten hat.

Das Unternehmen verfügt bereits über ein weltweites Patent für seine Kleinkinder- und Kleinkindnahrung auf pflanzlicher Basis sowie für Ergänzungsnahrung für Erwachsene, einschließlich Patente für die Zusammensetzung, die die erforderlichen Proteine, Aminosäuren und anderen Nährstoffe in einer einzigen Nahrungsportion liefert.

„Diese Entwicklung ist von grundlegender Bedeutung, zumal sie den Weg für die zukünftig geplante Produktexpansion über den Baby-, Kleinkinder- und Kindermarkt hinaus ebnet“, sagte Hamutal Yitzhak, CEO und Co-Founder von Else Nutrition. „Unsere zu 100 % pflanzliche Lösung hat funktionale und sinnvolle Anwendungen für ein breites Spektrum an potenziellen Verbrauchermärkten. Während wir unser Hauptaugenmerk weiterhin auf die Markteinführung unserer Babyprodukte richten, kann unser geistiges Eigentum auch dazu beitragen, den schnell wachsenden 5-Milliarden-$-Markt für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis in den USA zu bedienen, indem wir Bedürftigen nahrhafte, funktionelle Vollwertkost mit sauberer Kennzeichnung anbieten,“ fügte sie hinzu.

Der Zulassungsbescheid besagt, dass das U.S. Patent and Trademark Office (das „USPTO“) entschieden hat, das beantragte Patent zu erteilen.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Elses pflanzliche Komplettnahrung für Kleinkinder wurde auf Amazon in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung kürzlich zum Topseller Nr. 1 erklärt Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children‘s Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children‘s Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.