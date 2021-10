asknet Solutions AG weitet Geschäftstätigkeit im Schweizer Bildungsmarkt aus und startet im Auftrag von SWITCH den exklusiven Lizenzvertrieb von Adobe Creative Cloud Software an Studierende

Karlsruhe, 8. Oktober 2021 - asknet Solutions AG, ein führender Spezialist in den Bereichen Beschaffung, E-Commerce und EdTech, hat mit SWITCH einen Dreijahresvertrag für den Vertrieb von Adobe Creative Cloud Lizenzen an Studierende in der Schweiz abgeschlossen. Die SWITCH-Stiftung hilft Hochschulen und anderen Partnern, die Möglichkeiten der Digitalisierung innerhalb und außerhalb der akademischen Welt zu nutzen. In diesem Rahmen koordiniert SWITCH auch die Verteilung von Softwarelizenzen an Studierende in der Schweiz und leistet so einen wichtigen Beitrag, um in der Welt von heute, insbesondere in Zeiten der Pandemie, einen hohen Bildungsstandard zu gewährleisten.

Während SWITCH mit Adobe einen Rahmenvertrag für den Erwerb von Adobe Creative Cloud Lizenzen abgeschlossen hat, wird asknet den Vertrieb der Lizenzen übernehmen und damit Studierenden in der Schweiz einen einfachen Zugang zu einer großen Auswahl an führender Software zu Sonderkonditionen bieten. In einem ersten Schritt wird das Unternehmen die Lizenzen über sein etabliertes Portal www.studyhouse.ch an die Studierenden verteilen und so eine schnelle und einfache Verfügbarkeit der Software gewährleisten. Dabei stellt asknet sowohl die Lösung selbst als auch die entsprechenden Services bereit. Hierzu gehören das Portal mit automatischer Authentifizierung der Studierenden, die Zahlungsabwicklung, die Risikominimierung durch Sicherstellung hoher Verlängerungsquoten sowie die Lizenzzuweisung und die Organisation des Kundensupports, insbesondere während der Nachfragespitzen zu Beginn eines jeden Semesters.