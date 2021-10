Carbriolet-Variante Dolcevita für alle Varianten des Fiat 500X verfügbar (FOTO)

Frankfurt/Turin (ots) - Die exklusiven Sondermodelle Fiat 500X Yacht Club Capri

und Fiat 500X Dolcevita Launch Edition überraschten mit einem elektrisch

betätigten Rollverdeck. Diese für ein Crossover-Fahrzeug außergewöhnliche Lösung

ist inspiriert von der Welt des Segelns und des "süßen Lebens" im Italien der

1950er und 60er Jahre. Ab sofort ist Open-Air-Vergnügen für die gesamte Baureihe

Fiat 500X verfügbar, also auch für die regulären Modellversionen Cross und

Sport.



Das Stoffverdeck Dolcevita öffnet sich auf Knopfdruck in 15 Sekunden, auch

während der Fahrt bis zu einer Geschwindigkeit von 100 km/h, und erzeugt ein

einzigartiges Cabriolet-Feeling, auch für die Passagiere im Fond. Das elegante

Verdeck ist in den Farben Schwarz, Grau und Rot erhältlich, passend zu den zehn

Karosseriefarben der Modellreihe. Das Stoffverdeck Dolcevita ermöglicht ein

Fahrerlebnis mit dem Wind in den Haaren, ohne auf die Vielseitigkeit eines

Crossovers verzichten zu müssen. Beispielsweise bleibt das Kofferraumvolumen

auch bei geöffnetem Verdeck voll erhalten.





Die neue Modellstruktur des Fiat 500XAnfang 2021 wurde die gesamte Modellpalette der Fiat 500-Familie neustrukturiert. Auch die Baureihe Fiat 500X wird nun in unterschiedlichenVarianten angeboten, jede mit ihren eigenen stilistischen Merkmalen undreichhaltiger Serienausstattung.In der Ausstattungsvariante Cross verbindet der Fiat 500X Dynamik mitOffroad-Optik - das ideale Fahrzeug für die Flucht aus dem Alltag und kleineAbenteuer außerhalb der Stadt. Der Fiat 500X Cross verfügt serienmäßig unteranderem über neu gestaltete Sitzbezüge mit Camouflagemuster in der Mitte undVinyleinsätzen, darüber hinaus über 19 Zoll große Leichtmetallfelgen,Klimaautomatik und Parksensoren hinten.Das Topmodell der Baureihe ist der Fiat 500X Sport. Er zeichnet sich durch einenexklusiven, sportlichen Look aus, für den unter anderem schwarz brünierte18-Zoll-Leichtmetallräder, Seitenschweller, Heckspoiler sowie das neue Designder schwarzen Stoffsportsitze "Arrow Electro" verantwortlich sind. ZurSerienausstattung zählen außerdem Klimaautomatik, die Verkleidung derArmaturentafel in Titan Grau, die 3,5" Instrumentenanzeige als Farbdisplay sowieNebelscheinwerfer, Parksensoren und Rückfahrkamera.Insgesamt präsentiert sich der Fiat 500X, der seit der Markteinführung 2014 inItalien der Bestseller im Segment ist und außerdem regelmäßig unter den Top-10der europäischen Zulassungsstatistik geführt wird, komplett aufgefrischt. DasAngebot wird seit rund zwei Monaten erweitert durch die Sondermodelle Fiat 500XYacht Club Capri und Fiat 500X Dolcevita Launch Edition.Der Fiat 500X Yacht Club Capri entstand in Zusammenarbeit mit einem derexklusivsten italienischen Yachtclubs und ist in den Farben des Meeres gehalten.Zu seinen Merkmalen zählen das blaue Stoffverdeck, die um die gesamte Karosserielaufende Beauty-Line sowie 18-Zoll-Leichtmetallräder. Im Innenraum bietet derFiat 500X Yacht Club Capri komfortable Soft-Touch-Sitze mit elfenbeinfarbenenBezügen, die von der Welt des Segelns inspiriert sind. Zur exklusivenSonderausstattung zählt außerdem die Holzverkleidung für die Armaturentafel,eine weitere Hommage an luxuriöse Boote.Das Sondermodell Fiat 500X Dolcevita Launch Edition ist an der elegantenKarosseriefarbe Gelato Weiß zu erkennen, die durch Designelemente in gebürsteterChrom-Optik an Fahrzeugfront, Stoßfängern und Rückspiegeln sowie durch einesilberne Beauty-Line komplettiert wird. Der Fiat 500X Dolcevita Launch Editionist mit 18-Zoll-Leichtmetallrädern ausgerüstet, die blaue Akzente aufweisen. DerInnenraum bietet elfenbeinfarbene Soft-Touch-Sitze, die an Materialien aus demSegelsport erinnern. Sie werden ergänzt durch die in Weiß ausgeführteArmaturentafel, verchromte Design-Elemente am Schalthebel sowie spezifischeFußmatten.Die Motorenpalette des Fiat 500X umfasst zwei Turbobenziner aus derFireFly-Motorenreihe mit 88 kW (120 PS) beziehungsweise 110 kW (150 PS) sowieeinen Multijet-Turbodiesel mit 96 kW (130 PS).VerbrauchswerteFiat 500X1.0 FireFly Turbo 88 kW (120 PS) 6,9 l/100 km* 156 g/km*1.3 FireFly Turbo 110 kW (150 PS) DCT 6,9 l/100 km* 158 g/km*1.6 Multijet 96 kW (130 PS) 5,3 l/100 km* 140 g/km** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) und CO2-Emission kombiniert (g/km)nach WLTP. Für dieses Modell stehen keine offiziellen NEFZ-Werte zur Verfügung,da es entsprechend der europäischen Verordnungen ausschließlich nach WLTPhomologiert worden ist. Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP (Worldwideharmonized Light vehicles Test Procedure) hat das Prüfverfahren unter Bezugnahmeauf den NEFZ (Neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zurErmittlung der KFZ-Steuer herangezogen.