ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Neutral' - Ziel 87,10 Euro Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer in einem Quartalsausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87,10 Euro belassen. Der Analyst David Adlington ist in seiner am Freitag vorliegenden Studie für die Marge zurückhaltender als …