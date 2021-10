Ein bisschen die Welt retten? Statt Abwarten und Tee trinken - Milch trinken!

München / Köln (ots) - Ist Milch wirklich schlecht? Sind Landwirte an ihrerMisere selbst schuld? Könnte es Milchkühen besser gehen? Als Antwort auf dieseFragen hat ein Münchner Start-Up eine dDrei-Milch entwickelt. Die Milch, die 20mal mehr Vitamin D enthält als herkömmliche Milch, wird nun auf der weltweitführenden Lebensmittelmesse Anuga vorgestellt, die vom 9. Oktober bis 13.Oktober in Köln stattfindet.Grundlage der dDrei-Milch ist ein patentiertes Verfahren, das im Rahmen derAnuga vorgestellt wird. "Dass Vitamin D gut für das Immunsystem, Knochen undMuskeln ist, ist wissenschaftlich belegt. Ebenso bekannt ist, dass vieleMenschen besonders im Herbst und Winter einen Vitamin D-Mangel haben. Bereitsein Glas dDrei Milch von 250 Millilitern deckt die Referenzmenge für dietägliche Zufuhr eines Erwachsenen", sagt Sabine Obermeier, Projektleiterin derdDrei Milchkristalle GmbH ( http://www.ddrei-milch.de ). Mit der Milch, dieaktuell vor allem über das Internet und testweise in ersten Lebensmittelmärktenvertrieben wird, wollen die Macher jedoch nicht nur einen Mehrwert fürVerbraucher stiften. "Wir haben ein komplettes Win-3-Konzept entwickelt. DieMilch soll nicht nur gut für Verbraucher sein, sondern ebenso für die Tiere undauch die Landwirte. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Ansatz denMilchmarkt revolutionieren können", sagt Obermeier. Die Milch kann nicht nur dieVitamin-D-Versorgung mit einem Grundnahrungsmittel verbessern, sondern ebensodie kleinteilige Landwirtschaft erhalten und die Tiergesundheit fördern, was inden landwirtschaftlichen Pilotbetrieben unter anderem gesunkene Tierarztkosten,weniger Krankheitsfälle und bessere Reproduktionsraten bei den Tieren zeigen.

Pressegespräch (vor Ort + virtuell): Premiere dDrei Milch bei führenderLebensmittelmesse Anuga in KölnDatum: Montag, 11. Oktober 2021Uhrzeit: Start um 10.00 bis 11.00 UhrOrt: Congress-Centrum Koelnmesse, Konferenzraum 5PLUS : Virtuelles Pressegespräch via Microsoft TeamsTeilnehmer :- Sabine Obermeier, Projektleiterin dDrei Milch- Armin Högenauer, Landwirt und Produzent dDrei Milch- Kai Oppel, Moderation, SCRIVO Public RelationsÜber die dDrei Milchkristalle GmbHDie dDrei Milchkristalle GmbH, gegründet 2020 in Deutschland, ist der ersteHersteller von Kuhmilch mit einem hohen, nativen Vitamin-D-Gehalt vontherapeutischem Nutzen. Das vom Unternehmen zusätzlich entwickelte Win3-Konzeptsoll Konsumenten, Landwirten und Tieren gleichermaßen zugutekommen und helfen,den Vitamin-D-Mangel in Deutschland auf natürliche Weise zu beheben, dieMenschen gesünder und leistungsfähiger zu machen und das präventive Potenzialvon Vitamin D voll auszuschöpfen. dDrei sitzt in München-Schwabing und Freising.Projektleiterin ist Sabine Obermeier, die aus persönlicher Überzeugung hinterdem dDrei-Konzept steht und viele Jahre Erfahrung in der Lichtindustriemitbringt.