BARCLAYS stuft ARCELORMITTAL auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Grundsätzlich habe sich das Bild mit Blick auf Stahlaktien aufgehellt, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Risiken bezüglich der Stahlnachfrage in China seien mittlerweile in die Kurse eingepreist. Bei ArcelorMittag bleibe die Gewinndynamik positiv, das Unternehmen sei zudem weniger abhängig von den Produktionsausfällen in der Autoindustrie als die Wettbewerber./mis/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 01:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2021 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.