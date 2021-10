Sierra Metals schließt Prozess der Strategieüberprüfung ab, beschließt eine jährliche Basisdividende von 0,03 US-Dollar je Aktie und ernennt zwei neue Mitglieder in seinen Verwaltungsrat Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 08.10.2021, 13:58 | | 18 0 | 0 08.10.2021, 13:58 | Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder „das Unternehmen“) gab heute bekannt, dass sein Board of Directors (das „Board“) seine zuvor angekündigte Überprüfung strategischer Alternativen abgeschlossen hat. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211008005239/de/ Image 1: Raptor Drill at Bolivar (Photo: Business Wire) Auf Grundlage einer umfangreichen Überprüfung von verschiedenen Alternativen hat das Board in Absprache mit seinen Finanz- und Rechtsberatern entschieden, dass, indem das Unternehmen verschiedene strategische Wertsteigerungsmöglichkeiten verfolgt, der größtmögliche Wert für die Aktionäre erzielt werden kann. Das Unternehmen wird auf der Basis seiner derzeitigen Vermögenswerte und seiner diversifizierten, umfangreichen Ressourcen weiterhin den Schwerpunkt seiner Anstrengungen auf die Ausweitung seiner Erzeugung von Metallen legen, die voraussichtlich für die erwartete weltweite Nachfrage nach Infrastrukturversorgung benötigt werden. Der verstärkte Fokus wird sich speziell auf Kupfer und Erzeugnisse für die Stahlerzeugung (Zink und Eisenerz) richten, wobei die Edelmetallproduktion als wertvolles kostenentlastendes Nebenprodukt fungiert. Ferner hat das Unternehmen eine maßnahmenorientierte Überprüfung seiner Vermögenswerte abgeschlossen und wird geeignete weitere Maßnahmen in Bezug auf das Bestandsportfolio des Unternehmens in Betracht ziehen. Diese Maßnahmen könnten die Gestalt von Veräußerungen, Joint Ventures („JV“) oder Partnerschaften annehmen und auch Ressourcen wie die Silbermine Cusi oder Explorationsziele, die außerhalb der derzeitigen Betriebsstätten liegen, einbeziehen. Sierra Metals bekennt sich zur Bedeutung von Umwelt, Sozialem und Corporate Governance und wird sich verstärkt auf diese Themen konzentrieren, um in jedem dieser Bereiche die anwendbaren bewährten Verfahren zu unterstützen. Wir streben bei der Erfüllung unserer Pflichten und Verantwortlichkeiten nach Perfektion und tragen letztlich sie zum Wohlergehen unserer Mitarbeiter und der Gemeinden, in denen wir tätig sind, bei. Das Unternehmen verfolgt auch weiterhin einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation und wird Mittel für nachhaltige und wachstumsfördernde Projekte einsetzen. Dabei kommt ein strenges Stage-Gate-Verfahren zur Anwendung, bei dem die Umsetzung und Durchführung der Projekte genau verfolgt wird. Zu diesen Projekten gehören: Seite 2 ► Seite 1 von 5





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer