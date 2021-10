Novamind präsentiert sich auf den Konferenzen von LD Micro und KCSA

Toronto, ON / 8. Oktober 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit, das sich auf die Behandlung mit Psychedelika spezialisiert hat, gab heute die Teilnahme an zwei bevorstehenden virtuellen Investorenkonferenzen am Mittwoch, den 13. Oktober 2021 bekannt.