Wechsel in der Breuninger Unternehmensleitung / Prof. Michael Cesarz folgt als neuer Chief Real Estate Officer auf Ulrich Wölfer (FOTO) Stuttgart (ots) - Veränderung in der Unternehmensleitung des Fashion- und Lifestyle-Unternehmens Breuninger: Zum 01. Dezember 2021 wird Prof. Michael Cesarz als neuer Chief Real Estate Officer in die Breuninger Unternehmensleitung berufen. Er löst Ulrich Wölfer ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.



Mit Prof. Michael Cesarz, der sein Architekturstudium an der RWTH Aachen absolvierte, konnte Breuninger einen ausgewiesenen Immobilien-Experten für sich gewinnen. Prof. Cesarz kann eine langjährige Erfahrung im Bereich Real Estate vorweisen und war bisher in führenden Positionen u.a. bei der Metro Group und Majid Al Futtaim in Dubai tätig. Zuletzt war er CEO bei thyssenkrupp -MULTI-, einem Unternehmen der Thyssenkrupp Elevator AG.