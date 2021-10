Börsengang der sdm SE: Zeichnungsfrist beginnt am 11. Oktober 2021 an der Börse Düsseldorf

DGAP-News: sdm SE / Schlagwort(e): Börsengang Börsengang der sdm SE: Zeichnungsfrist beginnt am 11. Oktober 2021 an der Börse Düsseldorf 08.10.2021 / 14:37

- Sicherheitsdienstleister will Wachstum beschleunigen

- Angebot von bis zu 690.000 Aktien

- Preisspanne zwischen 3,30 Euro und 3,60 Euro

- Zeichnungsfrist vom 11. bis voraussichtlich 25. Oktober 2021 (Börse Düsseldorf)

München, 08. Oktober 2021. Der Börsengang der sdm SE, einem der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München, zur Wachstumsbeschleunigung soll im Oktober an der Börse Düsseldorf erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt und das öffentliche Angebot soll am 11. Oktober 2021 beginnen und am 25. Oktober 2021 enden. Angeboten werden bis zu 690.000 Aktien innerhalb einer Preisspanne von 3,30 Euro bis 3,60 Euro. Der endgültige Angebotspreis je Aktie wird während des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und zusammen mit der Anzahl der platzierten Aktien voraussichtlich am 25. Oktober 2021 festgelegt werden. Von den angebotenen Aktien stammt mit 600.000 Aktien der ganz wesentliche Teil aus einer Kapitalerhöhung. Die übrigen 90.000 Aktien stammen aus dem Besitz des bisherigen Alleinaktionärs. Derzeit verfügt die Gesellschaft über ein Grundkapital von 3.120.000 Aktien. Damit wird die sdm SE mit 10,30 Mio. Euro bis 11,23 Mio. Euro bewertet. Im vergangenen Jahr hat die Gruppe den Umsatz um 16,8 % auf 10,4 Mio. Euro gesteigert. Der Jahresüberschuss legte von 0,30 Mio. Euro auf 0,69 Mio. Euro zu. Durch den Börsengang wird sdm ein Bruttoemissionserlös von bis zu 2.160.000 Euro zufließen.

"Das Sicherheitsgefühl in Deutschland nimmt seit Jahren ab. Entsprechend steigt die Nachfrage nach Sicherheitsleistungen durch Behörden, Unternehmen und Privatpersonen. Dieser Trend sollte sich fortsetzen", sagt Oliver Reisinger, Vorstand der sdm SE. "Wir sind in der Metropolregion München hervorragend positioniert, um wollen auch in den kommenden Jahren stärker wachsen als der Markt. Mit dem Börsengang können wir die Potenziale noch konsequenter nutzen."