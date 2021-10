Noratis Aktie erhält weiterhin eine Kaufempfehlung

Die Analysten von SMC Research haben ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Immobilien-Unternehmens Noratis am Freitag in einer Studie bestätigt. Leicht erhöht wird das Kursziel, das bisher bei 30,60 Euro lag und nun von den Aktienexperten mit 30,80 Euro angegeben wird.Für die Jahre 2021 bis 2023 erwarten die Analysten je Noratis Aktie Gewinne von 1,26 Euro sowie 1,96 Euro und 2,66 Euro. Die Dividenden sollen in diesen Jahren ...