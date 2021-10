Unispace erwirbt globales Entwicklungsunternehmen Downstream

„Die Arbeit ist nicht mehr nur ein Ort, sondern die Erfahrung steht im Mittelpunkt. Das Team und der Ansatz von Downstream verbessern unsere Fähigkeit, unsere Kunden mit den wirkungsvollsten Umgebungen für ihr wertvollstes Kapital zu stärken: ihre Mitarbeiter", sagte Steve Quick, Global CEO von Unispace. „Unser Versprechen ist, über bloße Versprechen hinauszugehen und selbst aktiv zu werden."

Die Mitarbeiter von Downstream werden sich dem globalen Team von Unispace anschließen und Know-How in den Bereichen Branding und technische Gestaltung von Räumen hinzufügen. Mit Hauptsitz in Portland, Oregon, und Niederlassungen in Amsterdam und Melbourne wird die Akquisition von Downstream auch die physische Präsenz von Unispace erweitern. Das Unternehmen ist derzeit an 48 Standorten in 26 Ländern tätig.

„Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit Unispace zusammen und freuen uns, unsere Teams zu integrieren, um unsere gemeinsame Expertise in diesen Moment der Gelegenheit zu bringen: die Neuerfindung des Raums, wie wir ihn kennen", sagte Tim Canfield, CEO von Downstream. Mitarbeiter und Kunden von heute wünschen sich erfahrungsorientierte und markenorientierte Umgebungen, die sie für Zusammenarbeit, Sozialisation und Verbindung begeistern. Gemeinsam können wir das auf eine kraftvolle Weise liefern."

„Unsere globale Wachstumsstrategie zielt darauf ab, unsere Kunden noch besser in die Lage zu versetzen, in dem neuen Umfeld erfolgreich zu sein. Diese Akquisition ermöglicht es uns, Weltklasse-Erfahrung im Design mit unserem integrierten Ansatz für Strategie, Design und Konstruktion zu kombinieren, der unseren Kunden Vertrauen in die Qualität und Konsistenz der Räume gibt, die wir mit ihnen schaffen. Darüber hinaus teilen Unispace und Downstream gemeinsame Werte; beide Kulturen sind von Natur aus veränderungsfreudig und engagieren sich für Innovation, DE&I, Corporate Citizenship und echte Leidenschaft für die Erfahrungen, die wir mit den Menschen machen", so Quick. „Wir glauben, dass dies einen fundamentalen Mehrwert für unsere Kunden und die Branche bringt."