Patriot Battery Metals schließt Fernerkundungsuntersuchung in gesamtem Konzessionsgebiet ab und beauftragt ProspectAir mit Durchführung von hochauflösender Magnet-Flugvermessung in Konzessionsgebiet Corvette-FCI in kanadischer Provinz Quebec

Vancouver (British Columbia, Kanada), 8. Oktober 2021. Patriot Battery Metals Inc. (CSE: PMET, OTCQB: RGDCF, FWB: R9GA) („Patriot“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es im gesamten Konzessionsgebiet Corvette-FCI (das „Konzessionsgebiet“) in der Region James Bay in Quebec eine Fernerkundungsuntersuchung durchgeführt hat, auf die in Kürze eine hochauflösende Magnetuntersuchung in geringen Abständen folgen wird.

Blair Way, President und Director des Unternehmens, sagte: „Das Fernerkundungsprogramm hat im gesamten Konzessionsgebiet zahlreiche Ziele identifiziert, die Alterationszonen widerspiegeln, die möglicherweise mit einer Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung in Zusammenhang stehen, sowie potenzielle Pegmatitausbisse, die in diesem geologischen Umfeld wichtige Ziele für Lithium sind. Da die Crews zurzeit vor Ort sind, um das laufende Bohrprogramm zu unterstützen, wird das Unternehmen die Gelegenheit nutzen, einige dieser Ziele zu überprüfen, um sein Verständnis des Konzessionsgebiets zu erweitern.“

KorrAI aus Halifax in Nova Scotia führte die Fernerkundungsuntersuchung im Konzessionsgebiet durch. KorrAI ist ein modernes Unternehmen im Bereich der Erdbeobachtungstechnologie und setzt fortschrittliche Satellitenbilder, integrierte künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ein, um unentdeckte mineralisierte Ausbisse zu identifizieren. Die eigenen Technologien und Prozesse von KorrAI fusionieren eine Vielzahl an Datensätzen und integrieren bekannte mineralisierte Analoga sowie andere unternehmensinterne Daten, um eigene Gebiete von Interesse zu identifizieren. Das Explorationstool ist ein kosteneffizienter und systematischer Ansatz zur Identifizierung von Zielen für die weitere Erkundung von äußerst vielversprechenden Abschnitten wie dem Kupfer-Gold-Silber-Abschnitt Maven und dem Lithiumabschnitt CV im Konzessionsgebiet.

Das Unternehmen hat ProspectAir Geosurveys Inc. aus Gatineau in Quebec damit beauftragt, eine hochauflösende geophysikalische Flugvermessung in geringen Abständen (50-m-Linien) über einen großen Teil des Konzessionsgebiets durchzuführen. Die Untersuchung wird die geologische Interpretation verbessern sowie primäre und sekundäre Strukturen identifizieren, die mehrere Mineralisierungsarten im Konzessionsgebiet begrenzen könnten und eine zusätzliche Ebene zur Qualifizierung von Bohrzielen darstellen.