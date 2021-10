Die ebenfalls in der Photovoltaik-Branche tätige JES.GREEN Invest GmbH bietet derzeit ihre fünfjährige Debütanleihe (ISIN: DE000A3E5YQ2) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro an, die jährlich mit 5,00% verzinst wird. Bis zum 13. Oktober 2021 (12 Uhr) kann die Anleihe über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ gezeichnet werden. JES GROUP-Gründer Jonas Holtz hat mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie die Hintergründe der Emission gesprochen. Ebenfalls in den News-Bereich der Erneuerbaren Energien-Anleihe-Emittenten fällt der Verkauf zweier Windparkprojekte der PNE-Gruppe mit einer Gesamt-Nennleistung von 58,8 MW sowie die Erweiterung des Management-Teams der Greencells GmbH , die im Zuge des starken Unternehmenswachstums Björn Lamprecht zum neuen Chief Operating Officer der Gesamtgruppe berufen hat.

In der Kalenderwoche 40 (04.10. bis 08.10. 2021) stehen am KMU-Anleihemarkt allen voran Emittenten aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien im Vordergrund. So plant die Photon Energy N.V. die Emission einer neuen sechsjährigen Unternehmensanleihe 2021/27 mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Green Bond ist mit einem Zinskupon von 6,50 % p.a. ausgestattet und wird zwischen dem 02. und 16. November 2021 ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro öffentlich angeboten. Zudem wird den Inhabern der bestehenden Photon Energy-Anleihe 2017/22 zwischen dem 18. Oktober und 12. November 2021 ein Umtausch in die neue Anleihe angeboten – die Fristen stehen noch unter dem Vorbehalt der Prospekt-Billigung, die Mitte kommender Woche erwartet wird.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS („DAMF“) hat die 6,00%-Wandelanleihe der The Grounds Real Estate Development AG im Rahmen einer Aufstockungs-Emission gezeichnet und eine Zuteilung erhalten. Damit erhöht der DMAF seine Position an der The Grounds-Wandelanleihe, die er bereits seit ihrer Emission Anfang des Jahres im Portfolio hat. Die dreijährige The Grounds-Wandelanleihe 2021/24 (WKN A3H3FH) wurde in dieser Woche via Privatplatzierung um ein Volumen von 4,8 Mio. Euro auf eine Gesamtvolumen von nunmehr 16,8 Mio. Euro aufgestockt. Die Aufstockung war laut Emittentin deutlich überzeichnet. Zudem wurde die im Portfolio des DMAFs gehaltene 6,75%-Anleihe 2014/21 der PCC SE (WKN A13SH3) Anfang der Woche fristgerecht zu 100% des Nennbetrags zurückgezahlt.

Keine Beschlussfähigkeit bei Abstimmung ohne Versammlung – die SINGULUS TECHNOLOGIES AG lädt ihre Anleihegläubiger aufgrund des verpassten Quorums bei der ersten Abstimmung zu einer zweiten Gläubigerversammlung am 28. Oktober 2021 um 11:00 Uhr im Hotel Le Méridien in Frankfurt am Main ein. Die Gesellschaft plant, noch in diesem Geschäftsjahr für die Finanzierung ihres weiteren Wachstums eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchzuführen. Um auszuschließen, dass die positiven Effekte der Barkapitalerhöhung durch eine Pflicht zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe teilweise egalisiert werden, bittet SINGULUS TECHNOLOGIES die Anleihegläubiger darum, temporär auf ihr entsprechendes Recht im Falle eines Kontrollwechsels zu verzichten. Die BENO Holding AG, Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, hat in dieser Woche zwei Produktionsimmobilien mit einem Marktwert von rd. 12 Mio. Euro erworben. Beide Objekte befinden sich in Bayern und verfügen über langjährige Mietverträge mit deutschen Mittelstandsbetrieben.

Für die Anleihe der RAMFORT GmbH (WKN A3H2T4) wurde aus technischen Gründen seit dem 23.09.21 an der Frankfurter Börse kein Kurs ermittelt. Laut Börse und Emittentin seien technische Gründe bei der Zinsberechnung für die Aussetzung verantwortlich, die kurzfristig behoben werden sollen. Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG hat die Bedingungen ihrer Wandelanleihe in dieser Woche angepasst und den Wandlungspreis von 6,60 Euro auf 6,2526 Euro korrigiert. Die GECCI Gruppe erweitert ihr Immobilien-Projekt im niedersächsischen Bockenem und hat dafür das angrenzende Bauland mit einer Größe von 13.150 qm erworben. Auf dem zusätzlichen Areal sollen 24 massive Einfamilienhäuser entstehen. Der Vertrieb erfolgt im Wege der von GECCI entwickelten Mietübereignung. Die TERRAGON AG und der christliche Gesundheitskonzern AGAPLESION haben eine neue Premiummarke für Service-Wohnen „VILVIF“ ins Leben gerufen. Die gemeinsame bundesweite Service- und Betreibergesellschaft schafft Service-Wohnanlagen der Vier-Sterne-Kategorie für aktive und selbstbestimmte Senioren. Und die Mutares SE & Co. KGaA hat in dieser Woche einen Vertrag zum Erwerb der Toshiba Transmission & Distribution Europe S.p.A. vom Toshiba-Konzern als Add-on-Akquisition für die Balcke-Dürr Gruppe unterzeichnet.

